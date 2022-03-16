ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про провокацію з рухомим рядком: можу пропонувати скласти зброю військовим РФ

Новость на русском →
Київ, Середа 16 березня 2022 13:13
Зеленський про провокацію з рухомим рядком: можу пропонувати скласти зброю військовим РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський відреагував на провокацію з рухомим рядком на ТБ. Нібито він закликав Збройні сили "скласти зброю і розійтися по домівках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Що стосується останньої дитячої провокації про те, що я нібито пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатися додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, дітей і сім'ї", - зазначив він.

Він додав, що українська армія не складе зброю до самої перемоги.

Нагадаємо, сьогодні в ефірі телеканалу "Україна 24" пустили фейкове звернення Зеленського у рухомому рядку, в якому він нібито закликає Збройні сили України скласти зброю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій