Зеленський про провокацію з рухомим рядком: можу пропонувати скласти зброю військовим РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на провокацію з рухомим рядком на ТБ. Нібито він закликав Збройні сили "скласти зброю і розійтися по домівках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Що стосується останньої дитячої провокації про те, що я нібито пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації і повертатися додому. А ми вже вдома, ми захищаємо свою землю, дітей і сім'ї", - зазначив він.

Він додав, що українська армія не складе зброю до самої перемоги.