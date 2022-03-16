ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ефірі "Україна 24" пустили фейкове звернення Зеленського. "Закликає" ЗСУ скласти зброю

Новость на русском →
Київ, Середа 16 березня 2022 12:46
В ефірі "Україна 24" пустили фейкове звернення Зеленського. "Закликає" ЗСУ скласти зброю Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні в ефірі телеканалу "Україна 24" пустили фейкове звернення президента України Володимира Зеленського. Він нібито закликає Збройні Сили України скласти зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".

"Любі українці, шановні захисники! Бути президентом виявилося не так вже й легко. Я вимушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути у вічі. Не вийшло. Стало гірше, значно гірше. Більше нема ніякого завтра, принаймі для мене. і тепер я приймаю рішення попрощатися з вами. Я раджу вам скласти зброю і повернутися до сімей. На цій війні не варто помирати. Я раджу вам жити, і я збираюсь робити те саме", - йдеться у "зверненні" Зеленського.

Зазначимо, що раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попереджав, що росія може вдатися до спроб дезорієнтувати українців. Зокрема, можливі "офіційні заяви" зеленого про капітуляцію.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна проти України триває вже 21 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій