Суд у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України
Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс рішення у справі про війну Росії проти України. Розгляд ініціювала українська сторона після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента Володимира Зеленського.
"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов'язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим для виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення приведе РФ у ще більшу ізоляцію", - зазначив він.
Сьогоднішнім рішенням суд у Гаазі вводить тимчасові заходи щодо Росії:
- негайно припинити військові операції, що розпочалися на території України у лютому 24 лютого 2022 року;
- забезпечити, щоб будь-які військові або регулярні озброєні підрозділи, а також інші організації або особи, які контролює Росія, не вживали заходів щодо продовження військової операції.
Справа про "геноцид"
Україна у своєму позові наполягала на тому, що Росія хибно стверджувала про наявність нібито "актів геноциду" в Донецькій і Луганській областях, що стало підставою для визнання так званих "ЛДНР" і початком "спеціальної військової операції" проти України.
Таким чином, Київ оскаржив підстави Москви для початку вторгнення і вимагав вжити заходів для завершення війни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна внесла пункт про репарації у свій позов проти Росії.
Всі подробиці в матеріалі "Суд в Гаазі. Чого Україна хоче від Росії".
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