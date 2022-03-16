У Маріуполі окупанти скинули бомбу на драмтеатр, де ховалися сотні людей
У Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на Драматичний театр. Зазначається, що у приміщенні ховалися сотні людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище.
В театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. Багато місцевих мешканців ховались в ньому з маленькими дітьми.
Зазначається, що цей театр був прихистком, в якому люди рятувались від обстрілів.
У Маріуполі окупанти скинули бомбу на Драматичний театр (t.me informatsia_obstanovka)
На Драматичний театр у Маріуполі скинули бомбу (t.me.mariupolnow)
Раніше ми повідомляли, що з Маріуполя гуманітарним коридором виїхало майже 20 тисяч людей.
Також ми писали, що ЗСУ відбили ворожі атаки на Маріуполь і змусили відступити з втратами.
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