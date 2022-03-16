У Києві уламок ворожого снаряда влучилив у багатоповерхівку. Є постраждалі

По Києву завдано удару ракетою вранці 16 березня. В результаті ворожого обстрілу української столиці уламок снаряду влучив в житловий багатоповерховий будинок в Шевченківському районі. Стався обвал будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України у Києві.

"16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку, що у Шевченківському районі. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння уламків снаряду у 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок", - йдеться в повідомленні

За попередньою інформацією, постраждали 2 людини, евакуйовано 35 осіб.

Внаслідок ворожого обстрілу 16 березня стався обвал у 12-поверхівці в Шевченківському районі Києва (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

У ДСНС розповіли, що на місці було задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу. Були ліквідували окремі осередки пожежі.

Російські війська завдали ракетного удару по Києву вранці 16 березня та влучили в багатоповерхівку (фото: Facebook.com/DSNSKyiv)