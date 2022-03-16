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Міноборони Британії підтвердило передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak

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Лондон, Середа 16 березня 2022 20:49
Міноборони Британії підтвердило передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak Фото: міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Міноборони Британії Бен Уоллес підтвердив передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Наразі вони лише є на озброєнні британців, а також ПАР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар BBC.

"Ми їх постачаємо. Вони вирушать на театр військових дій", - сказав Уоллес.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони анонсував передачу цього озброєння, заявляючи, що "це залишається в рамках визначення оборонної зброї, але дозволяє українським силам краще захищати своє небо".

Він також уточнив, що підтримка Лондона обмежується оборонними системами, щоб українські сили за рахунок цієї допомоги не вийшли на стратегічний рівень.

Відзначимо, ПЗРК Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5 000 метрів.

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