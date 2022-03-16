Чернетка з запитів Кремля. Подоляк заперечив пункти мирного плану від Financial Times
Financial Times, посилаючись на трьох учасників переговорів, оприлюднило мирний план між Україною та Росією, який складається з 15 пунктів. За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, інформація від видання є всього-на-всього чернеткою із російських запитів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.
Відзначимо, що згідно з даними Financial Times, мирний план полягає в:
- припиненні вогню й виведенні військ, якщо Україна оголосить нейтралітет й скоротить ЗС.
- відмові від вступу в НАТО;
- відмові від розміщення іноземні військові бази. Натомість Україна в обмін отримає гарантії безпеки від США, Британії й Туреччини. Однак прийнятність гарантій може стати перешкодою для укладання миру. У тому числі йдеться й про статус тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.
"Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції.Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, - це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн",- пише Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що досягти миру між Україною та Росією можна лише при зустрічі лідерів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
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