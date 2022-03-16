Чернетка з запитів Кремля. Подоляк заперечив пункти мирного плану від Financial Times

Financial Times, посилаючись на трьох учасників переговорів, оприлюднило мирний план між Україною та Росією, який складається з 15 пунктів . За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, інформація від видання є всього-на-всього чернеткою із російських запитів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Подоляка.

"Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції.Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, - це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн",- пише Подоляк.

Відзначимо, що згідно з даними Financial Times, мирний план полягає в:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що досягти миру між Україною та Росією можна лише при зустрічі лідерів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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