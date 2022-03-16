Протитанкові комплекси, ППО та боєприпаси. США передадуть Україні військове обладнання,- Байден
Сполучені Штати Америки передадуть Україні військове обладнання. Йдеться про тисячі протитанкових комплексів, 800 систем ППО та мільйони боєприпасів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.
На поточному тижні США передадуть Україні оборонну допомогу на 1 млрд доларів.
За словами Байдена, постачання включатимуть:
- 800 систем ППО;
- 9 тисяч протитанкових комплексів;
- 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
- 20 млн боєприпасів;
- безпілотники.
"Американський народ непохитно підтримуватиме народ України перед аморальним і неетичним нападом Путіна на громадянське населення. Ми єдині у своїй відразі до злочинної агресії Путіна, і ми продовжуватимемо підтримувати їх, поки вони борються за свою свободу, свою демократію та саме виживання",- заявив президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Байден підписав бюджет, який передбачає допомогу Україні у розмірі 13,6 млрд доларів.
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