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Протитанкові комплекси, ППО та боєприпаси. США передадуть Україні військове обладнання,- Байден

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Середа 16 березня 2022 19:22
Протитанкові комплекси, ППО та боєприпаси. США передадуть Україні військове обладнання,- Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки передадуть Україні військове обладнання. Йдеться про тисячі протитанкових комплексів, 800 систем ППО та мільйони боєприпасів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена.

На поточному тижні США передадуть Україні оборонну допомогу на 1 млрд доларів.

За словами Байдена, постачання включатимуть:

  • 800 систем ППО;
  • 9 тисяч протитанкових комплексів;
  • 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
  • 20 млн боєприпасів;
  • безпілотники.

"Американський народ непохитно підтримуватиме народ України перед аморальним і неетичним нападом Путіна на громадянське населення. Ми єдині у своїй відразі до злочинної агресії Путіна, і ми продовжуватимемо підтримувати їх, поки вони борються за свою свободу, свою демократію та саме виживання",- заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Байден підписав бюджет, який передбачає допомогу Україні у розмірі 13,6 млрд доларів.

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