Байден запросил новую помощь для Украины, а РФ обстреляла Запорожье: новости за 10 августа

Война России против Украины: последние новости

Байден попросил у Конгресса дополнительные средства в помощь Украине

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс и подал запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов экстренного финансирования. Часть денег уйдет для Украины.

По данным журналистов, 24 миллиарда долларов будут выделены для дальнейшей военной помощи Украине.

Сообщается, что 40 миллиардов долларов, которые Байден пригласил в Конгресс, включают:

24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды;

4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ;

12 миллиардов долларов в помощь при стихийных бедствиях.

В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место

В Запорожье вчера, 10 августа, вечером местные жители услышали взрыв. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки погиб один человек, еще 16 человек получили ранения.

Враг уже второй день подряд бьет по Запорожью, вчера он обстрелял жилой квартал, из-за чего есть жертвы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что сегодняшний российский обстрел Запорожья не сломает Украину, кафиры проиграют и получат справедливое наказание.

"Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, который идет вперед и ведет за собой вперед, который освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет", - подчеркнул глава государства.

На границе с Беларусью будет около 10 тысяч солдат, - министр обороны Польши

Польша усилит границу с Беларусью 10 тысячами военных.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, количество солдат на польско-белорусской границе "будет примерно таким же, как и раньше".

"Будет около 10 тысяч солдат - 4 тыс. солдаты будут военнослужащими, которые непосредственно участвуют в операции, касающейся поддержки Пограничной службы на границе, и 6 тысяч человек. в резерве", - пояснил он, добавив, что это будут "солдаты, которые будут повышать квалификацию там, в гарнизонах, воссозданных на востоке страны".

В Купянском районе была объявлена эвакуация. Почему обязательна и будут ли принудительно вывозить детей

На деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области объявили проведение обязательной эвакуации населения.

Позже начальник Купянской военной районной администрации Андрей Канашевич заявил, что обязательная эвакуация на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области была объявлена из-за усиления обстрелов. Не исключается, что детей будут вывозить принудительно.

"Мы сейчас очень внимательно обрабатываем этот вопрос (эвакуации детей, - ред.). Смотрим на развитие ситуация. И вероятность того, что такое решение будет принято является достаточно высоким", - сказал он.

По его словам, на тех территориях, где объявлена обязательная эвакуация находится 11,5-12 тысяч человек. Из них чуть более 600 - дети.

Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде личного обязательства сроком на 2 месяца. Он должен носить электронный браслет.

"Применить к Дубинскому Александру Анатольевичу меру пресечения в виде личного обязательства", - объявила судья.

Указанная мера пресечения определена на два месяца - до 8 октября.

Скандальных нардепов Гунька и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"

Народных депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия официально исключили из фракции "Слуга народа".

"Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы требовали определенного времени", - отметил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

При этом он отметил, что правоохранительные органы будут работать с обоими депутатами, а "никто никого выгораживать не будет".

Германия в ближайшее время объявит о поставках Украине ракет Taurus, - СМИ

Правительство Германии в ближайшее время объявит о поставках крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время Берлин работает над решением вопроса из США.

По информации издания из партийных кругов правительства, ВВС Германии также дали "зеленый свет" на поставку ракет Taurus.

На прошлой неделе ведомство канцлера получило от Министерства обороны презентацию, в которой кратко излагались важнейшие факты о Taurus: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.

Это может привести к двойной поставке крылатых ракет Taurus и американских ракет ATACMS. Как подтвердили изданию несколько социал-демократов, согласованный подход, особенно с США, является необходимым условием для того, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц согласился на поставку новых систем вооружений для Украины.

Дуда об угрозах России: взрыв на АЭС в Украине возможен, чем применение ядерного оружия

Угроза взрыва, совершенного россиянами , на атомной электростанции в Украине более возможна, чем применение оккупантами ядерного оружия.

"Я думаю, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине. И не только потому, что Владимир Путин его не применит. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей - и что он не зависит только от единоличного усмотрения Владимира Путина. Поэтому решение принимает не один человек", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

При этом польский президент добавил, что его гораздо больше волнуют возможные проблемы с атомными электростанциями в Украине.

"Я опасаюсь, что вероятнее всего может произойти что-то, похожее на ядерную аварию. Потому что, на мой взгляд, по моему убеждению, угроза взрыва на атомной станции] гораздо выше, чем в случае применения ядерного оружия. Не забывайте, что вы разговариваете с человеком, который пережил взрыв Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда атомная станция взорвалась у них самих, находясь под контролем России", - подчеркнул Дуда.

Вратарь сборной Украины сменил "Шахтер" на чемпиона Португалии

Украинский голкипер Анатолий Трубин перешел в лиссабонскую "Бенфику" из донецкого "Шахтера".

Молодой вратарь сменил УПЛ на Западную Европу. "Орлы" объявили о подписании украинца после победы в Суперкубке Португалии.

Трубин заключил с "Бенфикой" контракт на 5 лет. Ориентировочная стоимость трансфера - 10 млн евро. Еще миллион в евровалюте "Шахтер" может заработать бонусами. Кроме того, "горняки" якобы будут иметь 40% от следующей продажи своего воспитанника.