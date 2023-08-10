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Зеленский об обстреле Запорожья: Украина выстоит, а российский террор проиграет

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Киев, Четверг 10 августа 2023 20:33
Зеленский об обстреле Запорожья: Украина выстоит, а российский террор проиграет Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодняшний российский обстрел Запорожья не сломит Украину, оккупанты проиграют и получат справедливое наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства напомнил, что в результате удара оккупантов известно об одном погибшем. Все службы работают на месте инцидента и спасают людей.

"Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, который идет вперед и ведет за собой вперед, который освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проигрывает", - подчеркнул глава государства.

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 10 августа, вечером россияне ударили по Запорожью. Они попали по объекту гражданской инфраструктуры.

В настоящее время известно, что в результате атаки пострадали девять людей.

Враг уже второй день подряд бьет по Запорожью, вчера он обстрелял жилой квартал, из-за чего есть жертвы.

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