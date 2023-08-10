Гуменюк объяснила, почему военные считают открытие пляжей в Одесской области неуместным

В Одесской области планируют открыть пляжи к бархатному сезону, однако военное командование считает это решение неуместным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в комментарии "Суспільне" .

По ее словам, от Одесской ОВА поступил запрос в военное командование по поводу возможных угроз, поэтому они сразу сформировали свои оговорки об открытии пляжей.

"Позиция военного командования состоит в том, что побережье Черного моря – это все-таки линия охраны и обороны, а также линия чрезвычайной опасности. Мы понимаем, что российские корабли находятся достаточно далеко от берегов, контролируемых Украиной сегодня, но абсолютно исключать вероятность высадки вражеского десанта не может никто", - сказала Гуменюк.

Однако она добавила, что отдых на пляжах возможен.

"В случае создания дополнительных мер безопасности и принятия соответствующих оговорок оздоровиться на побережье возможно, и будут такие участки подготовлены. Однако это вопрос к местным властям, если они смогут своими силами и ресурсами обеспечить и обозначить эти участки", - отметила Гуменюк.

Она также добавила, что вопрос с минной опасностью в Черном море не решен и что после окончания действия "зернового соглашения" россияне объявили о дополнительном заминировании водоема.

"Проверить информацию о дополнительном заминировании мы не можем, но можем констатировать, что более 30 мин с начала этого года уже вынесло на побережье в нашей зоне ответственности, а это Николаевская, Одесская и Херсонская области", - рассказала руководитель пресс-центра.

Кроме того, она подчеркнула, что последствия от подрыва Каховской ГЭС еще не полностью исчерпаны, поскольку мусор может залегать на глубине или среди дрейфующих в море островов мусора.

Также Гуменюк прокомментировала использование защитников сеток на пляжах:

"Я лично не знаю таких сеток, которые могут быть гарантом того, что мина не сдетонирует. Тем более, что морские и якорные мины имеют достаточно чувствительный элемент и их подрыв в воде может вызвать гидроудар в самой толще воды до 1 километра, а разлет обломков до 200 метров, поэтому от них нужно будет держаться достаточно далеко", - отметила она.

Открытие пляжей в Одесской области

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области планируют в скором времени разрешить купание в Черном море. Встречать отдыхающих готовятся уже в ближайшие выходные.

Следует отметить, что открыть пляжи для купания в Одессе планировали с начала лета. Но из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения воды с 17 июня купаться в Черном море запретили.

Официальное разрешение открыться для купания получат пляжи, которые будут иметь: