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На границе с Беларусью будет около 10 тысяч солдат, - министр обороны Польши

Новина українською →
Польша, Четверг 10 августа 2023 10:35
На границе с Беларусью будет около 10 тысяч солдат, - министр обороны Польши Фото: министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польша усилит границу с Беларусью 10 тысячами военных.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По его словам, количество солдат на польско-белорусской границе "будет примерно таким же, как и раньше".

"Будет около 10 тысяч солдат - 4 тыс. солдаты будут военнослужащими, непосредственно участвующими в операции, которая касается поддержки Пограничной службы на границе, и 6 тысяч человек. в резерве", - пояснил он, добавив, что это будут "солдаты, которые будут повышать квалификацию там, в гарнизонах, воссозданных на востоке страны".

Увеличение польского контингента на границе с Беларусью

Об увеличении количества военных на границе с Беларусью в Польше заговорили после того, как два белорусских вертолета нарушили границу Польши. Так, 1 августа, жители польского села Беловеж заметили над своими домами два боевых вертолета Беларуси. Позже информацию о нарушении государственной границы подтвердили в Министерстве обороны Польши.

7 августа стало известно, что Беларусь начала военные учения у границ Польши и Литвы. Также в Польше не исключили, что могут закрыть польско-белорусскую границу для защиты страны из-за присутствия наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси.

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