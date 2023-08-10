На границе с Беларусью будет около 10 тысяч солдат, - министр обороны Польши

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

По его словам, количество солдат на польско-белорусской границе "будет примерно таким же, как и раньше".

"Будет около 10 тысяч солдат - 4 тыс. солдаты будут военнослужащими, непосредственно участвующими в операции, которая касается поддержки Пограничной службы на границе, и 6 тысяч человек. в резерве", - пояснил он, добавив, что это будут "солдаты, которые будут повышать квалификацию там, в гарнизонах, воссозданных на востоке страны".

Увеличение польского контингента на границе с Беларусью

Об увеличении количества военных на границе с Беларусью в Польше заговорили после того, как два белорусских вертолета нарушили границу Польши. Так, 1 августа, жители польского села Беловеж заметили над своими домами два боевых вертолета Беларуси. Позже информацию о нарушении государственной границы подтвердили в Министерстве обороны Польши.

7 августа стало известно, что Беларусь начала военные учения у границ Польши и Литвы. Также в Польше не исключили, что могут закрыть польско-белорусскую границу для защиты страны из-за присутствия наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси.