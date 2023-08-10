ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Киев, Четверг 10 августа 2023 12:48
Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому Фото: народный депутат Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде личного обязательства сроком на 2 месяца. Он должен носить электронный браслет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из зала суда.

"Применить к Дубинскому Александру Анатольевичу меру пресечения в виде личного обязательства", - объявила судья.

Указанная мера пресечения определена на два месяца - до 8 октября.

Кроме того, по решению суда нардеп Дубинский обязуется:

  • прибывать к следователю прокурору и следователю судьи по каждому вызову,
  • не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следственного прокурора суда,
  • сообщать об изменении своего места жительства и месте работы,
  • воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве,
  • сдать на хранение загранпаспорта,
  • носить электронный браслет.

Отметим, что именно о такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура.

Дело Дубинского о выезде за границу

Напомним, что народному внефракционному депутату Александру Дубинскому вчера сообщили о подозрении в служебном подлоге ч. 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение.

При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно - без фактического сопровождения парламентария.

Примечательно, что ранее в СМИ и сети "слили" документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Автором публикации является соучредитель партии "Демократический топор" Антон Швец. По его словам, во время военного положения Дубинский уехал за границу на отдых под видом лечения своего отца. А ведь на самом деле отдыхал вместе со спутницей в испанской Барселоне.

Кроме того, сам Дубинский, находясь за границей, подписывал официальные документы, которые могут указывать на их подделку. По этому поводу также идут следственные действия.

Добавим, что 3 августа СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского, а на следующий день его допрашивали в Государственном бюро расследований в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд
NEWS
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины