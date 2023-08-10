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Скандальных нардепов Гунька и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"

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Киев, Четверг 10 августа 2023 13:54
Скандальных нардепов Гунька и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа" Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народных депутатов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия официально исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.

"Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы потребовали некоторое время", - отметил Арахамия.

При этом он отметил, что правоохранительные органы будут работать с обоими депутатами, а "никто никого выгораживать не будет".

Скандал с Торохтием

Напомним, несколько СМИ обнародовали расследование, фигурантом которых стал нардеп Богдан Торохтий. Так, по данным журналистов, супруга парламентария Алина Левченко в 2022 году приобрела квартиру и помещение в курортном городе Болгарии, а также квартиру и паркоместо в Киеве.

Также известно, что нардеп с начала полномасштабной войны 8 раз выезжал из Украины.

Скандал с Гуньком

РБК-Украина ранее сообщало, что нардеп Анатолий Гунько и двое его сообщников были пойманы на взятке в 85 тысяч долларов. Он пытался "продать" землю Национальной академии аграрных наук.

При этом вчера суд избрал меру пресечения Гунько. Его отправили в СИЗО до 7 октября с возможностью ухода под залог.

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