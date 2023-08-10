ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия в ближайшее время объявит о поставках Украине ракет Taurus, - СМИ

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Четверг 10 августа 2023 17:01
Германия в ближайшее время объявит о поставках Украине ракет Taurus, - СМИ Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии в ближайшее время объявит о поставке крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время Берлин работает над решением вопроса с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-online.

По информации издания из партийных кругов правительства, ВВС Германии также дали "зеленый свет" на поставку ракет Taurus.

На прошлой неделе ведомство канцлера получило от Министерства обороны презентацию, в которой кратко излагались наиболее важные факты о Taurus: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.

Это может привести к двойной поставке крылатых ракет Taurus и американских ракет ATACMS. Как подтвердили изданию несколько социал-демократов, согласованный подход, особенно с США, является необходимым условием для того, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц согласился на поставки новых систем вооружений для Украины.

В то же время Воздушные силы выразили надежду, что Германия передаст ВСУ ракет Taurus.

"Мы надеемся, что ракеты Taurus скоро прибудут", - говорится в сообщении в Twitter.

Taurus для Украины

Несколько месяцев назад один из депутатов Бундестага призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для защиты от вторжения РФ.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев официально запросил у Берлина поставки таких ракет, однако власти Германии не решились на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украина дальнобойных ракет Taurus не является приоритетом для Германии, поскольку в этом якобы нет необходимости.

Что известно о ракетах Taurus - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины