Германия в ближайшее время объявит о поставках Украине ракет Taurus, - СМИ

Правительство Германии в ближайшее время объявит о поставке крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время Берлин работает над решением вопроса с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на T-online.

По информации издания из партийных кругов правительства, ВВС Германии также дали "зеленый свет" на поставку ракет Taurus.

На прошлой неделе ведомство канцлера получило от Министерства обороны презентацию, в которой кратко излагались наиболее важные факты о Taurus: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.

Это может привести к двойной поставке крылатых ракет Taurus и американских ракет ATACMS. Как подтвердили изданию несколько социал-демократов, согласованный подход, особенно с США, является необходимым условием для того, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц согласился на поставки новых систем вооружений для Украины.

В то же время Воздушные силы выразили надежду, что Германия передаст ВСУ ракет Taurus.

"Мы надеемся, что ракеты Taurus скоро прибудут", - говорится в сообщении в Twitter.

Taurus для Украины

Несколько месяцев назад один из депутатов Бундестага призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для защиты от вторжения РФ.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев официально запросил у Берлина поставки таких ракет, однако власти Германии не решились на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украина дальнобойных ракет Taurus не является приоритетом для Германии, поскольку в этом якобы нет необходимости.

Что известно о ракетах Taurus - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.