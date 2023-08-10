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Оккупанты переводят четвертый энергоблок ЗАЭС в холодную остановку, - МАГАТЭ

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Четверг 10 августа 2023 21:02
Оккупанты переводят четвертый энергоблок ЗАЭС в холодную остановку, - МАГАТЭ Фото: оккупанты переводят четвертый энергоблок ЗАЭС в холодный останов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На Запорожской АЭС российские оккупанты переводят реакторный блок №4 с горячей остановки на холодную после обнаружения утечки воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным МАГАТЭ, ЗАЭС начала перевод четвертого энергоблока с горячей остановки на холодную. Это произошло в связи с обнаружением утечки воды в одном из четырех парогенераторов, расположенных в защитном контуре четвертого энергоблока.

Работа энергоблока будет остановлена для определения точной причины утечки воды и проведения технического обслуживания и ремонта поврежденного парогенератора.

"Радиологического выброса в окружающую среду не было. В то же время в течение следующих трех дней ЗАЭС переведет энергоблок №6 в режим "горячей остановки", чтобы продолжить производство пара на площадке", - сообщили в МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заменяли ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.

Вчера сообщалось, что украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ в Запорожскую атомную электростанцию.

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