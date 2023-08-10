Байден попросил у Конгресса дополнительные средства в помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился в Конгресс и подал запрос на дополнительное финансирование в размере около 40 млрд долларов экстренного финансирования. Часть денег уйдет для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

По данным журналистов, 24 миллиарда долларов будут выделены для дальнейшей военной помощи Украине.

Сообщается, что 40 миллиардов долларов, которые Байден пригласил в Конгресс, включают:

24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды;

4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ;

12 миллиардов долларов в помощь при стихийных бедствиях.

Как заявила Йеллен, США непреклонны в своей поддержке украинского народа и правительства.

"Соединенные Штаты будут продолжать возглавлять всемирную коалицию, созданную для поддержки Украины, особенно потому, что помощь США катализирует дальнейшую финансовую поддержку со стороны других стран и международных финансовых учреждений", - сказано в ее заявлении.

Запрос Байдена включает 13,1 млрд. долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия, используемого Пентагоном для ведения боевых действий. Еще 8,5 млрд долларов будет передано на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим пострадавшим от войны странам. А вот 2,3 млрд долларов будут выделены на привлечение дополнительной помощи от других доноров через Всемирный банк.

Стоит напомнить, что ранее Пентагон провел оценку стоимости военного оборудования, которое он отправил в Украину. Оказалось, что оно было переоценено примерно в три миллиарда долларов. Это заблуждение открывает возможность отправки Украине большего количества оружия для защиты от РФ.

Что за бухгалтерская ошибка

Отметим, что этот пакет предоставляется по программе Presidential Drawdown Authority, когда вооружение передаются из составов американской армии.

Несмотря на относительно небольшой объем помощи, нынешний транш прежде всего отличается источником средств , высвобожденных из-за бухгалтерской ошибки.

Ошибка в подсчете стоимости пособия по программе PDA оценена в 6,2 млрд долларов суммарно за 2022 год и частично за 2023 год финансовые годы. Причиной стало то, что вооружение для Украины оценивали исходя из стоимости замены, а не фактической стоимости предоставленной техники и оружия.

Примечательно, что 2023 финансовый год в США завершается 30 сентября и такими темпами по 200 млн долларов для передачи всего остатка до конца финансового года нужно объявлять такие пакеты по несколько раз в неделю. Но очевидно, что эти деньги перейдут на следующий финансовый год.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в августе направит Сенатузапрос о дополнительной помощи Украине.

Предыдущий пакет на 400 млн долларов включал разнообразное вооружение от разведывательных мини-дронов Black Hornet до бронетранспортеров и ракет для HIMARS и Patriot.

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