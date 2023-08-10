Дуда об угрозах России: взрыв на АЭС в Украине более возможен, чем применение ядерного оружия

Угроза взрыва, совершенного россиянами, на атомной электростанции в Украине более возможна, чем применение оккупантами ядерного оружия.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Я думаю, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине. И не только потому, что Владимир Путин его не применит. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей - и что он не зависит только от единоличного усмотрения Владимира Путина. Так что решение принимает не один человек", - заявил он.

При этом польский президент добавил, что его гораздо больше волнуют возможные проблемы с атомными электростанциями в Украине.

"Я опасаюсь, что скорее всего может произойти нечто, похожее на ядерную аварию. Потому что, на мой взгляд, по моему убеждению, угроза взрыва на атомной станции]гораздо выше, чем в случае применения ядерного оружия. Не забывайте, что вы разговариваете с человеком, который пережил взрыв Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда атомная станция взорвалась у них самих, находясь под контролем России", - подчеркнул Дуда.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

В конце июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что СБУ и разведка сообщили ему о планах оккупантов устроить теракт на станции с выбросом радиации.

Сначала в МАГАТЭ заявляли, что не обнаружили взрывчатку на станции, однако позже наблюдатели в отчете сообщили, что нашли противопехотные мины на территории ЗАЭС.

Кроме того, стало известно, что 24 июля захватчики перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов".

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