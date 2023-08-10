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Россияне совершили атаку на Купянский район, есть жертвы

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Четверг 10 августа 2023 19:47
Россияне совершили атаку на Купянский район, есть жертвы Фото: Россияне совершили атаку на Купянский район (Facebook/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные атаковали Купянский район Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В частности, оккупанты атаковали село Подолы Купянского района. Вражеский снаряд попал в жилой дом.

В результате обстрела погибла женщина. Мужчина получил ранения.

Синегубов добавил, что на месте работают экстренные службы.

Ситуация в Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Так, 7 августа оккупанты обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемых авиабомбы. В результате обстрела погибли два человека, еще девять - получили ранения.

Ситуация в Купянском районе

Купянск и район были освобождены украинскими защитниками осенью прошлого года. Однако оккупанты почти ежедневно обстреливают деоккупированные территории.

Местные власти объявили в 37 населенных пунктах Купянского района обязательную эвакуацию. Это касается освобожденных городов и сел, а также территорий вблизи зоны боевых действий.

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