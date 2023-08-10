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В Харьковской области задержали женщину, которая вывозила зерно в РФ. Ей объявили подозрение

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Великий Бурлук, Четверг 10 августа 2023 15:57
В Харьковской области задержали женщину, которая вывозила зерно в РФ. Ей объявили подозрение Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница поселка Великий Бурлук в Харьковской области во время оккупации части региона начала вывозить зерно в Белгородскую область РФ. Правоохранители объявили ей подозрение в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В июле 2022 года во время оккупации поселка Великий Бурлук предпринимательница, поддерживая действия РФ, осуществляла хозяйственную деятельность во взаимодействии с представителями государства-агрессора.

Имея специальную технику и оборудование и привлекая наемных работников, подозреваемая организовала сбор украинского урожая. В дальнейшем его вывозили в Белгородскую область РФ и там реализовывали.

В Харьковской области задержали женщину, которая вывозила зерно в РФ. Ей объявили подозрение

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Также предпринимательница переоформила фермерское хозяйство в соответствии с российским законодательством, чтобы платить налоги в казну государства-агрессора", - пояснили в прокуратуре.

Что ей угрожает

Директору фермерского хозяйства сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

По ходатайству прокуроров подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Коллаборанты и предатели в Харьковской области

Часть региона была захвачена российскими войсками, однако позже ВСУ уволили почти всю область. Ряд местных жителей в ходе оккупации сотрудничал с войсками РФ.

Житель Балаклеи в Харьковской области после захвата города пошел работать "полицейским" к оккупантам. Он охранял здание захватчиков и собирал деньги с местных жителей на "Центральном рынке".

Также "начальник полиции" РФ в Харьковской области в том году, угрожая оружием, отобрал у женщины элитный внедорожник. Правоохранители объявили ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

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