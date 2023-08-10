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Вратарь сборной Украины сменил "Шахтер" на чемпиона Португалии

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Лиссабон, Четверг 10 августа 2023 20:31
Вратарь сборной Украины сменил "Шахтер" на чемпиона Португалии Фото: Анатолий Трубин получил футболку от Руя Кошты (twitter.com/SLBenfica)
Автор: Антон Федорцив

Украинский голкипер Анатолий Трубин перешел в лиссабонскую "Бенфику" из донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Молодой вратарь сменил УПЛ на Западную Европу. "Орлы" объявили о подписании украинца после победы в Суперкубке Португалии.

Трубин заключил с "Бенфикой" контракт на пять лет. Примерная стоимость трансфера – 10 млн евро. Еще миллион в евровалюте "Шахтер" может заработать бонусами. Кроме того, "горняки" якобы будут иметь 40% от последующей продажи своего воспитанника.

Ранее Трубин якобы договорился о переходе в миланский "Интер" следующим летом. "Нерадзурри" не смогли удовлетворить запросы "горняков", поэтому украинский вратарь собирался переехать в чемпионат Италии следующим летом свободным агентом. В ответ "Шахтер" пригрозил сделать Трубина резервистом.

В сезоне 2022/23 Трубин провел 38 матчей во всех турнирах, 14 из них – "сухие". На Евро-2023 он дошел до полуфинала в составе сборной Украины U-21. В составе национальной команды сыграл 7 поединков.

К слову, ранее вспомнили выступления украинцев в чемпионате Испании на фоне перехода Довбика.

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