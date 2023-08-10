Эвакуация из Купянского района. Почему обязательна и будут ли принудительно вывозить детей

Обязательная эвакуация на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области была объявлена из-за усиления обстрелов. Не исключается, что детей будут вывозить принудительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской военной районной администрации Андрея Канашевича в эфире телемарафона.

"Мы сейчас очень внимательно обрабатываем этот вопрос (эвакуации детей, - ред.). Смотрим на развитие ситуация. И вероятность того, что такое решение будет принято является достаточно высоким", - сказал он.

По его словам, на тех территориях, где объявлена обязательная эвакуация, находится 11,5-12 тысяч человек. Из них чуть более 600 - дети.

Чиновник объяснил, что за последние недели фиксируется усиление обстрелов на деоккупированных территориях Купянского района. Оккупанты применяют тяжелое вооружение против мирного населения.

"Вот сегодня в Купянск утром, предварительно, "прилетело" из "Пиона" (российская САУ 2С7 "Пион", - ред.). И прилетело прямо посреди жилых домов, где проживают мирные жители. Мы смотрим на то, что врагом применяется оружие, которое более мощное... Есть определенная существенная угроза для местных жителей. Поэтому считаем нужной (обязательную эвакуацию, - ред.)", - подчеркнул Канашевич.

Эвакуация в Харьковской области

Стоит отметить, что Купянск и район были освобождены украинскими защитниками осенью прошлого года. Однако оккупанты почти ежедневно обстреливают деоккупированные территории.

Местные власти объявили в 37 населенных пунктах Купянского района обязательную эвакуацию. Это касается освобожденных городов и сел, а также территорий вблизи зоны боевых действий.

Фото: в Купянском районе объявили эвакуацию (facebook.com/kupyansk.militaryadministration)

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