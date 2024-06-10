Атака на Су-57 и первый удар авиацией по России: новости за выходные

В России прямо на аэродроме был поражен самолет Су-57, и есть вероятность, что даже не один, а украинская авиация тем временем впервые ударила по цели на территории РФ.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 8 июня:
Войска РФ совершили 14 обстрелов Сумской области;
Под Никополем РФ ударила повторно по спасателям;
Оккупанты активизировались на Лиманском направлении;
Россияне за день применили более 50 КАБов и почти 500 дронов.
Новости за 9 июня:
В Азовском море атаковали русский корабль;
ВСУ отбили уже более 50 атак по всей линии фронта;
Утром 9 июня стало известно о поражении самолета Су-57 на аэродроме в РФ. Однако к вечеру ГУР сообщило, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.
Самолеты находились на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. Поражение подтвердили с помощью спутниковых снимков. Однако, кто и чем поразил российский самолет, не разглашается.
Украинская военная авиация впервые нанесла удар по цели на территории России. Удар произошел в районе Белгорода.
По данным Sky News, в воскресенье авиация поразила российский командный узел в районе Белгорода. Пока не известно, чем именно был нанесен удар и было ли это западное оружие.
Решение о роспуске парламента французский президент Эммануэль Макрон принял на фоне сокрушительного поражения своей партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент.
Она набрала 15,2% голосов, более чем вдвое уступив ультраправую из "Национального объединения", которая получила 31,5% голосов.
У Украины уже сейчас есть необходимая инфраструктура, чтобы по случаю разместить шведские истребители Gripen.
"Мы сейчас работаем над F-16, перестраиваем инфраструктуру под него… На втором месте у нас стоит Gripen. И все запросы в Швецию также были предоставлены. Просто этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов. Инфраструктура для них уже подходящая", - заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в последние дни внимание было сосредоточено на подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и США.
"Делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось. Я благодарю каждого, кто помогает!", - подчеркнул Зеленский.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина уже воспользовалась разрешением Соединенных Штатов Америки наносить удары по Российской Федерации.
"Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл... Когда они (россияне, - ред.) двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла – не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам", - отметил советник президента США Джей Салливан.
Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников, для этого есть определенный алгоритм. Однако есть ситуации, когда предприятия могут отказать в бронировании.
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