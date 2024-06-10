Атака на Су-57 и первый удар авиацией по России: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Новости за 8 июня:

Новости за 9 июня:

В России были поражены самолеты Су-57

Утром 9 июня стало известно о поражении самолета Су-57 на аэродроме в РФ. Однако к вечеру ГУР сообщило, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

Самолеты находились на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. Поражение подтвердили с помощью спутниковых снимков. Однако, кто и чем поразил российский самолет, не разглашается.

Украинская авиация впервые ударила по цели на территории РФ

Украинская военная авиация впервые нанесла удар по цели на территории России. Удар произошел в районе Белгорода.

По данным Sky News, в воскресенье авиация поразила российский командный узел в районе Белгорода. Пока не известно, чем именно был нанесен удар и было ли это западное оружие.

Макрон распустил парламент

Решение о роспуске парламента французский президент Эммануэль Макрон принял на фоне сокрушительного поражения своей партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент.

Она набрала 15,2% голосов, более чем вдвое уступив ультраправую из "Национального объединения", которая получила 31,5% голосов.

Украина может разместить истребители Gripen

У Украины уже сейчас есть необходимая инфраструктура, чтобы по случаю разместить шведские истребители Gripen.

"Мы сейчас работаем над F-16, перестраиваем инфраструктуру под него… На втором месте у нас стоит Gripen. И все запросы в Швецию также были предоставлены. Просто этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов. Инфраструктура для них уже подходящая", - заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ.

Зеленский прокомментировал соглашение о безопасности с США

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в последние дни внимание было сосредоточено на подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и США.

"Делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось. Я благодарю каждого, кто помогает!", - подчеркнул Зеленский.

Украина уже воспользовалась разрешением США бить по РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина уже воспользовалась разрешением Соединенных Штатов Америки наносить удары по Российской Федерации.

"Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл... Когда они (россияне, - ред.) двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла – не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам", - отметил советник президента США Джей Салливан.

Когда предприятию могут отказать в бронировании работников

Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников, для этого есть определенный алгоритм. Однако есть ситуации, когда предприятия могут отказать в бронировании.