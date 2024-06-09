ВСУ начнут испытания украинских КАБов, - Воздушные силы

Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Голубцов рассказал, что Украина сейчас также производит работы по переоборудованию и созданию своих корректированных авиабомб, на базе обычных свободнопадающих.

"Там есть конструктивные некоторые нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб, уже украинских", - подчеркнул начальник авиации командования Воздушных сил.

Он также пояснил, что пока Воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства: GBU-39, GBU-62 разных калибров.