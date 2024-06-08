Войска РФ совершили 14 обстрелов Сумщины, зафиксировано 54 взрыва

В течение дня, 7 июня, российская оккупационная армия совершила 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. По состоянию на 21:00, зафиксировано 54 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумской ОВА.

По каждой из общин Сумская ОВА уточнила точное количество взрывов.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Перед этим предупреждали об угрозе атак атак ударных БПЛА.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по мнению главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, Украине нужно дать право наносить удары по территории РФ западным оружием без ограничения дальности.

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