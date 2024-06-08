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Войска РФ совершили 14 обстрелов Сумщины, зафиксировано 54 взрыва

Суббота 08 июня 2024 06:19
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Войска РФ совершили 14 обстрелов Сумщины, зафиксировано 54 взрыва Фото: россияне продолжают совершать террор (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В течение дня, 7 июня, российская оккупационная армия совершила 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. По состоянию на 21:00, зафиксировано 54 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумской ОВА.

Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Эсманьская и Великописаревская общины.

По каждой из общин Сумская ОВА уточнила точное количество взрывов.

  • Белопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (5 взрывов);
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов);
  • Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (2 взрыва);
  • Шалыгинская община: зафиксированы минометные (4 взрыва) и артиллерийские (11 взрывов) обстрелы;
  • Эсманьская громада: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (2 взрыва);
  • Великописаревская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины и совершил артиллерийские обстрелы (6 взрывов).

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Перед этим предупреждали об угрозе атак атак ударных БПЛА.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по мнению главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, Украине нужно дать право наносить удары по территории РФ западным оружием без ограничения дальности.

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