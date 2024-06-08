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Оккупанты активизировались на Лиманском направлении, ВСУ отбивают атаки

Украина, Суббота 08 июня 2024 14:28
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Оккупанты активизировались на Лиманском направлении, ВСУ отбивают атаки Фото: РФ активизировалась на Лиманском направлении 8 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После обеда, 8 июня, российские войска активизировались на Лиманском направвлении. ВСУ успешно отбивают атаки, одно из боестолкновений продолжается на данный момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 13:30.

"На Лиманском направлении противник активизировался - с начала суток украинскими войсками уже отражены пять вражеских атак в районах Ивановки, Тернов, Торского и Макеевки", - говорится в сообщении.

Еще одно боестолкновение, как отмечают военные, продолжается - оккупанты штурмуют наши позиции возле Невского.

Оккупанты активизировались на Лиманском направлении, ВСУ отбивают атаки

Ситуация на Лиманском направлении 8 июня (deepstatemap.live)

Обстановка на других направлениях фронта

С начала суток российские захватчики 44 раза атаковали позиции украинских защитников. ВСУ жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия оккупантов, уничтожают пехоту и технику.

Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, у Ивановского, Андреевки и в районе Нового. Действия врага отражены. Потери оккупантов уточняются.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 15. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Новопокровского и Невельского. Семь атак наши воины отбили, еще восемь - продолжаются. Силы обороны решительно сдерживают враждебное давление и жестко отвечают на любую активность противника.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили три штурмовых действия возле Георгиевки и Парасковеевки. В двух локациях в районе Красногоровки боестолкновения продолжаются.

На Времевском направлении враг атаковал неподалеку от Завитного Бажання. Удачи не имел. Нанес авиаудару в район Великой Новоселки - сбросил управляемую авиабомбу.

На Приднепровском направлении российский агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи Кринок. Атаки отражены.Ситуация контролируется. Враг нанес авиаудары по районам Ивановки, Бургунки и Чайкино.

Потери РФ в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1210 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны на 8 июня, Россия потеряла 517 290 солдат.

Также украинские военные уничтожили 36 артиллерийских систем и сбили 59 дронов оперативно-тактического уровня.

Отметим, за неделю, с 26 мая по 2 июня, ВСУ ликвидировали 8670 российских военных. Также были уничтожены 1443 единицы вооружения и техники.

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