Зеленский о соглашении по безопасности с США: делаем все, чтобы лидерство Америки ощущалось

Украина и США занимаются подготовкой двустороннего соглашения по безопасности, которое действительно покажет лидерство Америки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Готовим для Украины новые договоренности с европейскими партнерами, в том числе с Германией о дополнительных шагах поддержки", - сообщил президент. Он пояснил, что в последние дни внимание было сосредоточено на подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами. "Делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось. Я благодарю каждого, кто помогает!", - подчеркнул Зеленский.