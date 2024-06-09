Зеленский о соглашении по безопасности с США: делаем все, чтобы лидерство Америки ощущалось
Украина и США занимаются подготовкой двустороннего соглашения по безопасности, которое действительно покажет лидерство Америки.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Готовим для Украины новые договоренности с европейскими партнерами, в том числе с Германией о дополнительных шагах поддержки", - сообщил президент.
Он пояснил, что в последние дни внимание было сосредоточено на подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Соединенными Штатами.
"Делаем все, чтобы лидерство Америки чувствовалось. Я благодарю каждого, кто помогает!", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, в этом году Украина начала заключать двусторонние соглашения со странами-партнерами. Каждая из них особенная и вложенная в соответствии с запросом Украины и страны партнера.
Первой среди стран, заключивших такое соглашение с Украиной, стала Британия. В пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским и лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной.
Соответствующие соглашения с Украиной также подписали Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.
Ранее западное издание Financial Times отмечало, что есть возможность на саммите в Италии Зеленский и президент США Джо Байден могут подписать соглашение о гарантиях безопасности.
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