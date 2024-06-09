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Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 18:05
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Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Утром 9 июня стало известно о поражении самолета Су-57 на аэродроме в РФ. Сейчас есть информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Есть данные, которые продолжают уточняться. Есть предварительная информация, что пораженных самолетов Су-57 могло быть два. Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава оккупантов", - рассказал представитель ГУР.

Юсов пояснил, что ГУР только констатирует сам факт поражения, однако не комментирует средства поражения, как собственно и то, чья это операция.

Он отметил, что информация сейчас еще уточняется, но это очень хорошие новости для Украины. Это первое боевое поражение этого "сверхсовременного" самолета.

Юсов также отметил, что инциденты на аэродромах, которые враг использует в войне против Украины, будут продолжаться.

Атака на Су-57 в России

Напомним, сегодня ГУР сообщило, что в России был поражен самолет Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области. Поражение подтвердили с помощью спутниковых снимков. Однако, кто и чем поразил российский самолет, не разглашается.

Что известно о самолете Су-57, который россияне называют "сверхсовременным", - читайте в материале РБК-Украина.

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Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России
Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России
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