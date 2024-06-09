Украина имеет инфраструктуру для истребителей Gripen, - Воздушные силы

Об этом рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

"F-16 предложили первым. Мы сейчас работаем над F-16, развиваем инфраструктуру под него... На втором месте у нас стоит Gripen. И все запросы в Швецию также были предоставлены. Просто этот процесс сейчас не является приоритетным, но мы рассматриваем возможность получения этих самолетов. Инфраструктура для них уже подходящая", - подчеркнул начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ.

Голубцов пояснил, что украинские военные хотели бы иметь на вооружении шведский истребитель Gripen, ведь они вместе с F-16, Eurofighter и Rafale были заложены в видение развития Воздушных сил еще с 2018 года.

Gripen для Украины

Напомним, что в мае прошлого года Швеция сделала важный шаг в поддержку Украины, позволив украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Тренировки проходили на симуляторах и включали пробные полеты.

Однако на днях министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна приостанавливает планы по отправлению истребителей Gripen в Украину, чтобы дать возможность ввести в действие истребители F-16.

В ответ на такое заявление посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк подчеркнул, что Украина все же нуждается в поставках истребителей Gripen, которые может предоставить Швеция.

В то же время, Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что украинские пилоты могли бы уже сейчас начать обучение на шведских истребителях Gripen, чтобы не терять время.

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