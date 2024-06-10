Атака на Су-57 та перший удар авіацією по Росії: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 8 червня:

Новини за 9 червня:

В Росії було уражено літаки Су-57

Вранці 9 червня стало відомо про ураження літака Су-57 на аеродромі у РФ. Однак надвечір ГУР повідомило, що уражених літаків Су-57 могло бути два.

Літаки перебували на аеродромі "Ахтубінск" в Астраханській області. Ураження підтвердили за допомогою супутникових знімків. Однак хто та чим уразив російський літак, не розголошується.

Українська авіація вперше ударила по цілі на території РФ

Українська військова авіація вперше завдала удару по цілі на території Росії. Удар відбувся в районі Бєлгорода.

За даними Sky News, у неділю авіація уразила російський командний вузол в районі Бєлгорода. Наразі не відомо, чим саме було завдано удар та чи була це саме західна зброя.

Макрон розпустив парламент

Рішення про розпуск парламенту французький президент Еммануель Макрон ухвалив на тлі нищівної поразки своєї партії "Відродження" на виборах до Європейського парламенту.

Вона набрала 15,2% голосів, більш ніж удвічі поступившись ультраправим із "Національного об'єднання", яка отримала 31,5% голосів.

Україна може розмістити винищувачі Gripen

Україна вже зараз має необхідну інфраструктуру, щоб за нагоди розмістити шведські винищувачі Gripen.

"Ми зараз працюємо над F-16, розбудовуємо інфраструктуру під нього… На другому місці в нас стоїть Gripen. І всі запити до Швеції також були надані. Просто цей процес зараз не є пріоритетним, але ми розглядаємо можливість отримання цих літаків. Інфраструктура для них вже підходяща", - заявив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ.

Зеленський прокоментував безпекову угоду з США

За словами президента України Володимира Зеленського, останніми днями увага була зосереджена на підготовці двосторонньої безпекової угоди між Україною та США.

"Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось. Я дякую кожному, хто допомагає!", - наголосив Зеленський.

Україна вже скористалась дозволом США бити по РФ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна вже скористалась дозволом Сполучених Штатів Америки завдавати ударів по Російської Федерації.

"Я просто скажу, що з погляду президента це був здоровий глузд... Коли вони (росіяни, - ред.) рухалися з одного боку кордону прямо на інший бік кордону, це просто не мало сенсу - не дозволити українцям вести вогонь через цей кордон, вражати російські гармати та вогневі точки, які вели вогонь по українцях", - зазначив радник президента США Джей Салліван.

Коли підприємству можуть відмовити в бронюванні працівників

Підприємства в Україні можуть забронювати своїх співробітників, для цього є визначений алгоритм. Однак є ситуації, коли підприємствам можуть відмовити в бронюванні.