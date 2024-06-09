ua en ru
Вс, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина уже воспользовалась разрешением США бить по РФ, - Белый дом

США, Воскресенье 09 июня 2024 20:57
UA EN RU
Украина уже воспользовалась разрешением США бить по РФ, - Белый дом Фото: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина уже воспользовалась разрешением Соединенных Штатов Америки наносить удары по Российской Федерации.

Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Салливан рассказал, что Силы обороны Украины уже воспользовались частичным разрешением бить американским оружием по России.

"Я просто скажу, что с точки зрения президента это был здравый смысл... Когда они (россияне. - ред.) двигались с одной стороны границы прямо на другую сторону границы, это просто не имело смысла - не позволить украинцам вести огонь через эту границу, поражать российские пушки и огневые точки, которые вели огонь по украинцам", - отметил советник президента США.

Он также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в удержании линии и отпора агрессирующим российским силам.

"И одна вещь, которую я отмечу, это то, что импульс этой операции в Харькове застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли достичь существенного прогресса на месте за последние дни в этом районе", - добавил Саливан.

Разрешение на удары по РФ

Отметим, что в последние месяцы Украина вела активные дискуссии с партнерами по поводу того, чтобы иметь возможность наносить удары по территории российской Федерации.

Недавно Украина получила такое разрешение и от президента США Джо Байдена. После длительных дебатов США позволили атаковать военные объекты на территории России.

Подобные разрешения также дали Франция и Германия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Войска РФ Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России
Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут