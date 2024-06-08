Россияне за день применили более 50 КАБов и почти 500 дронов: сводка Генштаба

На фронте с начала 8 июня уже произошло 76 боевых столкновений. Россияне атаковали украинскую территорию 52 КАБами и 481 дроном-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальная сводка Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, также сегодня россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам из разных типов вооружения, но украинские военные продолжают давать отпор наступательным действиям оккупантов.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении с начала суток отражены четыре атаки противника в районах Липцев, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении отражено восемь атак оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная - продолжается бой близ Невского. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

За сегодняшний день на этом направлении враг потерял 87 человек убитыми и ранеными. Также украинские военные уничтожили боевую бронированную машину, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс противника.

В Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Диброва. Шесть атак отбиты, идет бой в районе Ивановки. Ситуация контролируемая, потери украинских позиций не допущены.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли три попытки противника вытеснить наших воинов в районах Часового Яра, Ивановского и Андреевки. В то же время ситуация у Ивановского остается напряженной - продолжается бой.

На Покровском направлении наша группировка отражала 27 атак оккупантов. Двадцать штурмовых попыток россиян в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражены. Еще семь атак врага продолжаются.

Ситуация в этом направлении обострена, отмечает Генштаб. В частности, захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретиного на Евгеньевку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага вглубь украинской территории.

Удары по позициям РФ

Как отмечает Генштаб, украинские военные наносят огненное поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения.

Так, подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии сегодня нанесены поражения по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники, пункту управления, четырем средствам ПВО, станции РЭБ и трем радиолокационных станциях оккупантов.