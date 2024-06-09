Генштаб сообщил об обострении ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении украинские защитники отразили 20 атак оккупантов. Еще семь атак продолжаются. Ситуация обострена. В частности, захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеньевку и Новоалександровку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

За сутки произошло 76 боевых столкновений.

На Харьковском направлении с начала суток отражены четыре атаки противника в районах Липцев, Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении отражено восемь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная – продолжается бой близ Невского. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

За сегодня на направлении враг потерял 87 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс.

На Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Диброва. Шесть атак отбиты, продолжается бой в районе Ивановки. Ситуация контролируемая, потери наших позиций не допущены.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли три попытки противника вытеснить наших воинов в районах Часова Яра, Ивановского и Андреевки. В то же время ситуация у Ивановского остается напряженной – продолжается бой.

На Покровском направлении наша группировка отражала 27 атак оккупантов. 20 штурмовых попыток россиян в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражены. Еще семь атак врага продолжаются. Ситуация обострена. В частности, захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеньевку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага вглубь нашей территории.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские защитники наносят огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения. Так, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии сегодня нанесены удары по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники, пункту управления, четырем средствам ПВО, станции РЭБ и трем радиолокационным станциям оккупантов.