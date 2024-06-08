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В Крыму сообщили о громких взрывах на фоне угрозы атак БПЛА

Суббота 08 июня 2024 03:05
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В Крыму сообщили о громких взрывах на фоне угрозы атак БПЛА Иллюстративное фото (mchs.gov.ru)
Автор: Вадим Ребрина

Взрывы прозвучали в во временно оккупированных Балаклаве и Севастополе. Перед этим предупреждали об угрозе атак ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-каналы Крымский ветер, ЧП/Севастополь.

В 23:30 7 июня местные каналы со ссылкой на источники сообщили, что дроны находятся над акваторией Азовского моря.

В 1:53 8 июня Крымский ветер со ссылкой на подписчиков сообщил о громком взрыве в Балаклаве.

Позже появилась информация о взрыве, который было слышно во всех районах Севастополя.

Перед взрывом, по сообщению канала, были слышны очереди из крупнокалиберного оружия.

По сведениям источника Крымского ветра, первый взрыв произошел в районе Балаклавской ТЭС.

Второй взрыв в Севастополе был со стороны моря и связан с атакой дрона. "Источник сообщает, что поплохело какому-то кораблю", - говорится в сообщении канала.

Позже там уточнили, что взрыв в море был в районе Стрелецкой бухты.

Обновлено в 3:26. Глава оккупационной администрации Севастополя Развозжаев сообщил, что якобы в районе Стрелецкой бухты уничтожен безэкипажный катер. По его словам, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Атака на военный аэродром Бельбек

В ночь на 15 мая в Севастополе оккупанты сообщали о работе ПВО, россияне якобы сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек".

Позднее "Крым.Реалии" опубликовало спутниковые снимки пожара в районе аэродрома.

По информации партизанского движения "АТЕШ", на аэродроме детонировал главный склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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