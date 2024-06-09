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ВСУ отбили уже более 50 атак по всей линии фронта, - Генштаб

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 15:35
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ВСУ отбили уже более 50 атак по всей линии фронта, - Генштаб Фото: ВСУ отбили уже более 50 атак на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают сдерживать попытки россиян прорвать оборону на фронте. С начала суток произошло уже 51 боевое столкновение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

На Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе Глубокого. Это уже третья атака на направлении сегодня. Российские оккупанты применяли КАБы из направления Шебекино по районам Белого Колодца и Тихого. Неуправляемыми авиационными ракетами атаковали район Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении количество атак россиян возросло до семи, из них две еще продолжаются.

На Лиманском направлении боестолкновения идут в районе Серебрянского леса. Уже пять раз оккупационные силы пытались продвинуться на этом направлении с начала суток.

Также российский агрессор проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в районе Ивановского и Клещиевки. В общей сложности на направлении за сегодня произошло семь боестолкновений.

Наибольшее количество вражеских атак на Покровском направлении. Всего на направлении количество вражеских попыток улучшить свои позиции достигло 20.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.

На Приднепровском направлении с начала суток были отбиты две атаки врага в районе Крынок.

Напомним, за последние сутки украинские военные ликвидировали более 1200 оккупантов. Всего Россия уже потеряла более 518 тысяч солдат.

Как сообщили в Сухопутных войсках, за неделю ВСУ уничтожили около 9 тысяч россиян.

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