Когда предприятию могут отказать в бронировании работников: объяснение Минэкономики

Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников. Однако есть ситуации, когда предприятиям могут отказать в бронировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра экономики Игоря Фоменко в эфире телемарафона.

Заместитель министра экономики объяснил, каков алгоритм бронирования сотрудников для бизнеса и в каких случаях, можно получить отказ.

Как забронировать работников

По словам Фоменко, сначала предприятия или организации обращаются к властям, чтобы их сочли критически важными. Для получения такого статуса есть семь критериев.

"Каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свой перечень критериев. После того, как соответствующие службы проработают предприятие, издается приказ о признании его критически важным", - пояснил он.

После получения данного статуса предприятие представляет список военнообязанных для бронирования тому центральному органу исполнительной власти или ОВА, которые признали предприятие критически важным. А этот орган направляет списки в Минобороны или другие органы, такие как СБУ или разведка, где военнообязанный стоит на учете.

В дальнейшем поданных на бронирование сотрудников проверяют через реестр "Оберіг" на соответствие военно-учетных данных и затем направляют Министерству экономики.

"Минэкономики проверяет наличие оснований. Если каких-либо документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Минобороны", - пояснил замминистра экономики.

Когда предприятию могут отказать в бронировании

Фоменко объяснил, что в случае, если Минэкономики уверено, что документы не полностью поданы, или есть фальсификация в документах, предприятию могут отказать от бронирования сотрудников.

"У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов либо на доработку, либо на аннулирование предыдущих решений", - пояснил он.