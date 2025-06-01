Зеленский раскрыл, что Украина будет предлагать россиянам завтра в Стамбуле

Украина на переговорах с РФ в Стамбуле 2 июня будет предлагать прекращение огня. Речь идет о полном и безусловном перемирии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

Глава государства сообщил, что сегодня провел длительное совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, руководителями разведок и военными.

"Мы обсудили, чего именно ожидаем от встречи в Стамбуле в понедельник. Мы предлагаем и в дальнейшем полное, безусловное прекращение огня и все достойные и рациональные шаги, которые могут дать длительный и надежный мир. Украинское предложение, которое мы дали россиянам, - логичное и реалистичное", - отметил президент.

Зеленский заявил, что РФ свой "меморандум" не передала ни одной стороне - ни Украине, ни Турции, ни США.

"Несмотря на это мы попробуем достичь хотя бы какого-то прогресса на пути к миру", - добавил он.

