Удар РФ по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: где оно находится

Россия ударила по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ 1 июня. Стало известно, где именно оно расположено.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

"Предварительно, удар "Искандером", но окончательные выводы предоставят эксперты после исследования места происшествия", - отметил он.

По его словам, учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ, по которому нанесли удар оккупанты, расположено в Днепропетровской области.

Атака на учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ

1 июня РФ ударила по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. По данным на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование.

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