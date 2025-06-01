СБУ сегодня поразила треть стратегической авиации РФ: убытки на 7 миллиардов долларов

Украина провела уникальную спецоперацию, поразив почти треть стратегической авиации врага. Ориентировочные потери России за сегодняшний день 7 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"7 млрд. долларов. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина"", - сообщили в службе.

По данным СБУ, поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.





Фото: глава СБУ Василий Малюк во время проведения спецоперации "Паутина" (t.me/SBUkr)

Служба безопасности Украины заверила, что о деталях спецоперации расскажет чуть позже.

"А пока можем сказать россиянам только одно: "А вы думали, что Украина так просто? Украина - это супер. Украина - это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена высочайшей закалкой. В условиях современного мира ей нет цены" (с) Лина Костенко", - процитировали в СБУ.

Спецслужба заверила, что делает все, чтобы изгнать врага с украинской земли.

"Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли. Слава Украине! Героям Слава!", - подытожили в СБУ.