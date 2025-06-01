СБУ сегодня поразила треть стратегической авиации РФ: убытки на 7 миллиардов долларов
Украина провела уникальную спецоперацию, поразив почти треть стратегической авиации врага. Ориентировочные потери России за сегодняшний день 7 миллиардов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"7 млрд. долларов. Такова ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина"", - сообщили в службе.
По данным СБУ, поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.
Фото: глава СБУ Василий Малюк во время проведения спецоперации "Паутина" (t.me/SBUkr)
Служба безопасности Украины заверила, что о деталях спецоперации расскажет чуть позже.
"А пока можем сказать россиянам только одно: "А вы думали, что Украина так просто? Украина - это супер. Украина - это эксклюзив. По ней прошли все катки истории. На ней отработаны все виды испытаний. Она закалена высочайшей закалкой. В условиях современного мира ей нет цены" (с) Лина Костенко", - процитировали в СБУ.
Спецслужба заверила, что делает все, чтобы изгнать врага с украинской земли.
"Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо - достанем и из-под земли. Слава Украине! Героям Слава!", - подытожили в СБУ.
Спецоперация "Паутина"
Сегодня, 1 июня, дроны СБУ атаковали российские аэродромы. Как оказалось над данной операцией Служба безопасности работала полтора года.
Операция под названием "Паутина" была создана, чтобы уничтожить бомбардировочную авиацию в тылу врага.
Заметим, что в результате спецоперации за сегодняшний день был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. Известно, что СБУ атаковала сразу 4 военных аэродрома РФ. В частности были поражены самолеты на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Подробнее обо всем, что сейчас известно об уникальной по масштабам и выполнением спецоперации "Паутина", можно узнать в материале РБК-Украина.
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