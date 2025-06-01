Украинская спецоперация в России велась под носом у ФСБ: подробности от Зеленского

"Офис" украинской спецоперации на территории России был развернут буквально рядом с региональным управлением ФСБ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Спасибо Службе безопасности, лично генералу (главе СБУ Василию, - ред.) Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Готовили операцию более чем полтора года. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены", - отметил президент.

Он отметил, что эту спецоперацию можно уверенно назвать абсолютно уникальной.

"Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично - "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, всего в операции было использовано 117 дронов и работало соответствующее количество операторов дронов.

"Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории различных российских регионов - в трех часовых поясах", - добавил он.

Заметим, что Зеленский также подтвердил, что людей, которые были причастны к ее подготовке, накануне операции вывели с территории России.

"Сейчас они в безопасности - те, кто нам помогал", - добавил он.