Историческая расплата. Как операция "Паутина" сожгла 40 самолетов в тылу РФ

Служба безопасности Украины массированно ликвидирует российскую стратегическую авиацию в глубоком вражеском тылу. В результате атакованы четыре аэродрома и уничтожены десятки самолетов.

РБК-Украина собрало все, что известно об уникальной по масштабам и исполнению спецоперации "Паутина".

Главное:

Что такое операция "Паутина" и что произошло 1 июня?

На какие российские аэродромы пришла "бавовна"?

Сколько было уничтожено стратегических самолетов?

Кто организовал масштабную операцию?

Как Украина смогла добиться оглушительных результатов?

Операция "Паутина": что произошло

Как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, днем 1 июня СБУ отработала сразу по четырем военным аэродромам Российской Федерации. Они находятся в глубоком тылу, в нескольких сотнях километрах от границы Украины.



В частности, под удары попали следующие аэродромы:

"Белая" - Иркутская область

"Оленья" - Мурманская область

"Дягилево" - Рязань, Рязанская область

"Иваново" - Ивановская область

"Благодаря Малюку (глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, - ред.) в России теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация", - отметил источник.

Уникальная спецоперация получила название "Паутина". На данный момент известно о поражении не менее 41 самолетов типов Ту-95 и Ту-22М3, а также А-50. Прямо сейчас сложно оценить конечный ущерб, поскольку операция, похоже, все еще продолжается. Однако, по предварительным оценкам, вражеской дальней авиации нанесен ущерб более чем на 2 млрд долларов.

С официальной информацией СБУ по состоянию на 17:00 не выходила. Но уже есть реакция руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

"Как раз те аэродромы, с которых россияне готовили очередной обстрел Украины. И что-то там произошло, бывает. Господь все видит", - написал он в Telegram.

Нынешняя атака проходит на фоне рекордного массированного вражеского удара с применением почти 500 беспилотников и нескольких ракет в ночь на 1 июня. Силам ПВО удалось сбить 210 дронов и ракет, а также подавить 172 БПЛА.

Что известно о первой атаке на аэродром "Белая" в Сибири

Сначала в сети появились кадры с задымлением в районе аэродрома "Белая" в Иркутской области. Он находится в более чем 4000 км от Украины.



Фото: аэродром "Белая" находится очень далеко от границ Украины (google.com/maps)

РБК-Украина от своих источников получило видео последствий удара по аэродрому, на котором горят несколько самолетов стратегической авиации. На нем также слышен голос главы СБУ Василия Малюка, который комментирует "бавовну".

Губернатор Иркутской области Иван Кобзев подтвердил лишь атаку дронов на воинскую часть в поселке Средний и сброс на здание в Новомальтинске в Усольском районе. Он также призывал россиян не поднимать волну дезинформации. Однако на тот момент уже и в российских пабликах появились ролики с атакой на базу "Белая".

На этом аэродроме базируются бомбардировщики Ту-22М3, которые задействуют в ракетных ударах по Украине. И, как оказалось, инциденты на аэродроме "Белая" стали первыми с начала полномасштабной войны, когда дроны атаковали цели в Сибири.

Что могли атаковать дроны на аэродроме "Оленья"

Аэродром "Оленья" в Мурманской области находится почти в 2000 км от Украины и не уже не впервые был атакован. На нем базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и ТУ-95МС.



Фото: аэродром "Оленья" почти в 2000 км от Украины (google.com/maps)

По неподтвержденным данным, под атакой находились порядка сотни единиц авиации и якобы были уничтожены все четыре борта ТУ-95МС на этом аэродроме (часть из них якобы была уже заряжена ракетами Х-101 для следующих атак на Украину). Российские СМИ пишут, что гражданским запретили покидать Оленегорск и, вероятно, проверяют все фуры, грузовики и автобусы.

Губернатор Андрей Чибис подтверждает только налет беспилотников и работу российской ПВО. Он также потребовал не выкладывать в сеть видео и фото прилетов.

Как прилетало по аэродромам "Дягилево" и "Иваново"

Аэродром "Дягилево" в Рязани находится в 500 км от границ Украины. На нем тоже базируются самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и ТУ-95МС.



Фото: аэродром "Дягилево" ближе к Украине, чем "Белая" и "Оленья" (google.com/maps)

"Дягилево" является одним из ключевых объектов стратегической авиации России. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил только якобы "террористическую атаку на регион" и заявил о повреждении крыши жилого дома. По его словам, обошлось без пострадавших.

Однако в телеграм-каналах появились фото с места прилетов в районе аэродрома.



Фото: атака дронов на аэродром "Дягилево" (t.me/nexta_live)

Аэродром "Иваново-Северный" находится в 700 км от границ Украины. На нем базируется Центр боевого применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации и полк Ил-76.

Известно об атаке в мае 2023 года с помощью дронов, начиненных взрывчаткой. И целями удара должны были стать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Соответственно, на нем и сегодня вполне могли находиться борты ДРЛО.



Фото: аэродром "Иваново" в 700 км от Украины (google.com/maps)

По состоянию на сейчас комментариев с российской стороны об атаке на аэродром нет. В российских сводках этот объект тоже пока не упоминается.

Как Украине удалось провернуть историческую операцию "Паутина"

Уникальным почерком спецоперации "Паутина" стало то, что стратегические аэродромы были атакованы дронами не с украинской, а российской территории. С самого начала паблики постили видео о том, что беспилотники запускались с припаркованных недалеко от целей грузовиков.

Это подтверждается и тем, что удары наносились быстро, в районе аэродромов не объявляли тревогу. Фактически, у противника не было шансов подготовиться к ударам и спасти ценные самолеты.

Как стало известно РБК-Украина от источников в спецслужбах, операция "Паутина" готовилась более полутора лет. Ее ход лично контролировали президент Владимир Зеленский, замысел реализовали Василий Малюк и коллектив СБУ.

Операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, затем - мобильные деревянные домики. Позже уже на вражеской территории дроны спрятали под крыши домиков, уже размещенных на грузовиках. В нужный момент их дистанционно открыли и дроны полетели уничтожать стратегическую авиацию.

Отдельно подчеркивается, что люди, которые принимали участие в исторической спецоперации, давно находятся в Украине.

Тем временем в сети сообщают уже об ударе по пятому аэродрому - в Воскресенске, Московская область. Пока неизвестно, имеет ли это отношение к украинской "Паутине".

На фоне украинской атаки появилась информация о том, что в Кремле якобы проходит срочное совещание. И пропагандистские СМИ запугивают тем, что якобы может быть принято решение о применении баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Но официально пока лишь заявляется о том, что российский диктатор Владимир Путина на следующей неделе соберет свой Совбез.

Что касается возможных политических последствий, то сложно спрогнозировать ответный шаг россиян. На данный момент ясно, что как минимум не сорвана встреча делегаций 2 июня в турецком Стамбуле. Сообщается, что российская сторона уже отправилась на завтрашние переговоры, а президент Зеленский отметил, что делегацию Украины снова возглавит министр обороны Рустем Умеров.

При подготовке текста использовались: информация источников РБК-Украина в спецслужбах, фото и видео российских пабликов, а также публикации российских СМИ.