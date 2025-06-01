Второй раунд переговоров в Стамбуле: Reuters узнало, что Украина предложит России

Завтра в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Украиной и Россией. На ней украинская сторона представит дорожную карту для достижения прочного мирного урегулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно копии документа, с которой ознакомились агентство, предложенная дорожная карта будет иметь следующую последовательность: полное прекращения огня минимум на 30 дней;

возвращение всех пленных, удерживаемых с каждой из сторон;

возвращение украинских детей, вывезенных на территорию, которую контролирует Россия;

затем встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Согласно этому плану, Москва и Киев, при участии США и Европы, будут работать над согласованием условий, на которых стороны смогут прийти к соглашению о полном прекращении войны. Reuters отмечает, что рамочные условия мирного соглашения, изложенные в копии документа, в значительной степени совпадают с условиями ранее выдвинутые украинской стороной. Среди них - отсутствие ограничений на военную мощь Украины после заключения мирного соглашение, отсутствие международного признания суверенитета РФ над оккупированными территориями, а также репарации для Украины. В документе также указано, что нынешнее расположение линии фронта станет отправной точкой для переговоров о территории. При этом условия существенно расходятся с требованиями, которые РФ выдвигала в последние несколько недель.