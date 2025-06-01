В трех громадах Днепропетровщины стартует вторая волна принудительной эвакуации детей

Из-за угрозы обстрелов в Днепропетровской области началась вторая волна обязательной эвакуации детей из прифронтовых сел. Вывозить будут семьи сразу из трех громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

Из-за ситуации с безопасностью в Днепропетровской области ввели вторую волну принудительной эвакуации. На этот раз из Синельниковщины. В частности на этот раз под принудительную эвакуацию подпадают:

пять прифронтовых населенных пунктов Межевской громады,

семь - Великомихайловской,

два - Маломихайловской.

"Уже подписал соответствующее распоряжение. Должны выехать дети с родителями или законными представителями. Ведь малым не место под КАБами и дронами", - подчеркнул Лысак.

Он отметил, что сейчас социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи.

"Людей готовы принимать другие более спокойные районы нашей области. Места для них подготовлены, но жители сами готовы выбирать, в какой из областей страны хотят обосноваться", - добавил глава ОГА,

В то же время, по его словам, существует уже отлаженный механизм: ГСЧС, полиция, гуманитарные организации, руководство района, местное самоуправление.

"Принудительная эвакуация продлится в течение двух месяцев", - отметил Лысак.