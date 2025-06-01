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Более полутора лет подготовки: как СБУ реализовала спецоперацию "Паутина"

Украина, Воскресенье 01 июня 2025 16:01
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Более полутора лет подготовки: как СБУ реализовала спецоперацию "Паутина" Фото: СБУ реализовала спецоперацию "Паутина" (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

СБУ успешно осуществила масштабную спецоперацию "Паутина", после более чем полутора лет тщательной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Как сообщают источники РБК-Украина, контролировал ход операции лично украинский президент, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и коллектив службы.

Как сообщили наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения.

СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто.

В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

На фото видно как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, по словам источников, если режим российского диктатора Владимира Путина показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

Спецоперация "Паутина"

Напомним, что сегодня, 1 июня, дроны СБУ массированно атаковали российские аэродромы. Операция по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу врага получила название "Паутина".

Заметим, что в результате спецоперации "Паутина" был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. Среди них:

  • А-50,
  • Ту-95,
  • Ту-22 М3.

В целом, по предварительным данным, вражеской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

В целом СБУ сегодня атаковала сразу по 4 военных аэродрома РФ. Самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В сети также отмечали, что дроны, которые атаковали аэродром "Оленья" в Мурманской области, были выпущены из грузовика на АЗС.

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