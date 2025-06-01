Более полутора лет подготовки: как СБУ реализовала спецоперацию "Паутина"
СБУ успешно осуществила масштабную спецоперацию "Паутина", после более чем полутора лет тщательной подготовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Как сообщают источники РБК-Украина, контролировал ход операции лично украинский президент, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и коллектив службы.
Как сообщили наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения.
СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто.
В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.
На фото видно как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.
Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, по словам источников, если режим российского диктатора Владимира Путина показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.
Спецоперация "Паутина"
Напомним, что сегодня, 1 июня, дроны СБУ массированно атаковали российские аэродромы. Операция по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу врага получила название "Паутина".
Заметим, что в результате спецоперации "Паутина" был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. Среди них:
- А-50,
- Ту-95,
- Ту-22 М3.
В целом, по предварительным данным, вражеской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.
В целом СБУ сегодня атаковала сразу по 4 военных аэродрома РФ. Самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
В сети также отмечали, что дроны, которые атаковали аэродром "Оленья" в Мурманской области, были выпущены из грузовика на АЗС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.