Более полутора лет подготовки: как СБУ реализовала спецоперацию "Паутина"

СБУ успешно осуществила масштабную спецоперацию "Паутина", после более чем полутора лет тщательной подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Как сообщают источники РБК-Украина, контролировал ход операции лично украинский президент, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и коллектив службы.

Как сообщили наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения.

СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто.

В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

На фото видно как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, по словам источников, если режим российского диктатора Владимира Путина показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.