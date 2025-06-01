СБУ бьет по авиации в России, уже поражено более 40 самолетов: детали операции "Паутина"

Фото: СБУ проводит операцию по поражению авиации оккупантов в России 1 июня (facebook com SecurSerUkraine)

1 июня СБУ проводит операцию по поражению авиации оккупантов в России. Сейчас под удар уже попали более 40 самолетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ", - рассказали источники. По их данным, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. "Сейчас известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Так, на одном видео видно как пылает аэродром "Белая" и слышен голос председателя СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "хлопок", - добавляют источники. По их информации, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.