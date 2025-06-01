СБУ бьет по авиации в России, уже поражено более 40 самолетов: детали операции "Паутина"
1 июня СБУ проводит операцию по поражению авиации оккупантов в России. Сейчас под удар уже попали более 40 самолетов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.
"Прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ", - рассказали источники.
По их данным, дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.
"Сейчас известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Так, на одном видео видно как пылает аэродром "Белая" и слышен голос председателя СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует "хлопок", - добавляют источники.
По их информации, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.
Сбитие самолетов РФ
В начале мая ГУР с морского дрона Magura V5 уничтожили российский самолет Су-30 неподалеку Новороссийска. Это случилось впервые в мире.
Вечером 3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные сегодня "блестяще" сбили российский военный самолет с морского дрона и уничтожили еще один ударами по оккупированному Крыму.
Кроме того, в конце апреля в России вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Ориентировочная стоимость уничтоженного самолета - 50 млн долларов.
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