Украинцам начали отчитываться о "чистках" из-за скандалов с ТЦК: какие цифры за май

С мая 2025 года Командование Сухопутных войск начало публично отчитываться украинцам о работе ТЦК и СП. В частности, о количестве подтвержденных и неподтвержденных инцидентов, а также "чистках" в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Сухопутных войск.

"Мы вместе с Оперативными командованиями Север, Юг, Запад и Восток будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей, или нарушил закон", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках выразили понимание, что только "открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять" ресурсу российской пропаганды, на которую РФ "не жалеет ни денег, ни усилий".

Статистика за май

Как сообщается, в мае 89% всех инцидентов (233 случая) связанных с ТЦК оказались неподтвержденными. В частности, это были фейки, преувеличения, информационные манипуляции или же целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО. В то же время только 11% (30 инцидентов) имели под собой реальные основания и были проверены с вынесением решений. В частности:

4 человека отстранены от исполнения обязанностей;

2 человека уволены с должностей;

11 привлечены к дисциплинарной ответственности;

27 служебных расследований продолжаются.

Также там отметить, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.

Фото: статистика инцидентов за май 2025 года (t.me/landforcesofukraine)

"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать Законы Украины, и всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание, в то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - говорится в сообщении.