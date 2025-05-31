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Украинцам начали отчитываться о "чистках" из-за скандалов с ТЦК: какие цифры за май

Суббота 31 мая 2025 21:53
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Украинцам начали отчитываться о "чистках" из-за скандалов с ТЦК: какие цифры за май Фото: за май большинство инцидентов не подтвердились (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Эдуард Ткач

С мая 2025 года Командование Сухопутных войск начало публично отчитываться украинцам о работе ТЦК и СП. В частности, о количестве подтвержденных и неподтвержденных инцидентов, а также "чистках" в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Сухопутных войск.

"Мы вместе с Оперативными командованиями Север, Юг, Запад и Восток будем систематизировать и обнародовать результаты проверок. Общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей, или нарушил закон", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках выразили понимание, что только "открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять" ресурсу российской пропаганды, на которую РФ "не жалеет ни денег, ни усилий".

Статистика за май

Как сообщается, в мае 89% всех инцидентов (233 случая) связанных с ТЦК оказались неподтвержденными. В частности, это были фейки, преувеличения, информационные манипуляции или же целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО. В то же время только 11% (30 инцидентов) имели под собой реальные основания и были проверены с вынесением решений. В частности:

  • 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;
  • 2 человека уволены с должностей;
  • 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;
  • 27 служебных расследований продолжаются.

Также там отметить, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.

Украинцам начали отчитываться о &quot;чистках&quot; из-за скандалов с ТЦК: какие цифры за майФото: статистика инцидентов за май 2025 года (t.me/landforcesofukraine)

"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать Законы Украины, и всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание, в то же время, мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - говорится в сообщении.

Для ТЦК установили новый подход к гражданам

Напомним, 28 мая в Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что ввели новые правила поведения и общения для военных ТЦК в ходе мобилизационных мероприятий. Цель нового подхода - снизить напряжение в обществе и избегать конфликтных ситуаций.

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