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Израиль продолжит наступление в Газе несмотря на переговоры с ХАМАС

Украина, Воскресенье 01 июня 2025 20:47
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Израиль продолжит наступление в Газе несмотря на переговоры с ХАМАС Фото: Израиль продолжит наступление в Газе (facebook.com tzahalonline)
Автор: Карина Левицкая

Военные силы Израиля заявили о продолжении активного наступления в Газе, несмотря на переговоры с ХАМАС. Расширение операции будет включать в частности новые районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Министр обороны Израиля Кац заявил, что он поручил Армии обороны Израиля "продолжать наступление в Газе" и достигать всех целей, "независимо от любых переговоров".

Кац также отметил, что он приказал Армии обороны Израиля использовать все возможности для защиты войск и ликвидации ХАМАС.

В то же время начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир поручил военным расширить наземное наступление против ХАМАС на дополнительные районы в секторе Газа.

Сегодня, 1 июня, Замир провел оценочное совещание на юге Газы с начальником Южного командования генерал-майором Янивом Асором, начальником ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром, руководителем COGAT генерал-майором Гассаном Алианом и другими командирами.

Кроме того, по данным издания, Замиру было поручено создать дополнительные пункты распределения помощи палестинскому гражданскому населению.

"Мы находимся в разгаре мощной и бескомпромиссной кампании", - сообщил Замир войскам в Газе.

Мирный план по Газе

Напомним, что недавно в сети был обнародован текст проекта нового мирного соглашения США о прекращении огня в Газе. В документе в частности говорится о четком графике обмена заложниками и заключенными между ХАМАСом и Израилем, а также описаны условия дальнейших переговоров между сторонами.

РБК-Украина также сообщало, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Израиль подписал соглашение о прекращении огня в Газе, которое представил Уиткофф.

В то же время высокопоставленный чиновник ХАМАС Басем Наим сообщил, что террористическая группировка не отклонила предложение, однако настаивает на том, что реакция Израиля на предложение была несовместимой с тем, о чем договорилась группа.

Он добавил, что позиция спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа по террористической группе является "несправедливой" и демонстрирует "полную предвзятость" к Израилю.

Однако США раскритиковали ответ ХАМАСа на соглашение с перемирием в Газе. Мы сообщали, как Виткофф ответил ХАМАСу.

Подробнее о каждом пункте плана - можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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