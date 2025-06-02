Атака по полигону Сухопутных сил и удары по аэродромам РФ: новости за выходные

В эти выходные Россия ударила по месту расположения учебного подразделения ВСУ. В то же время СБУ осуществила масштабную спецоперацию "Паутина", атаковав дронами четыре российских аэродрома и поразив десятки стратегических самолетов.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Атака на подразделение Сухопутных войск ВСУ

В воскресенье, 1 июня, российские войска нанесли удар по месту расположения учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. Подтверждена гибель по меньшей мере 12 украинских военных, еще более 60 получили ранения.

В ответ на трагедию в командовании Сухопутных войск создана специальная комиссия для выяснения причин инцидента и проведения служебного расследования.

РБК-Украина писало, что стало известно о месте расположения полигона, который оказался под обстрелом.

Заметим, что после российского удара по 239-му полигону командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатий подал в отставку.

Спецоперация "Паутина"

Заметим, что в воскресенье также Служба безопасности Украины нанесла массированный удар дронами по военным аэродромам на территории России. Масштабная спецоперация под кодовым названием "Паутина" готовилась в течение полутора лет - ее целью было уничтожение стратегической авиации врага в глубоком тылу.

В результате атаки был поврежден или уничтожен 41 самолет российских воздушно-космических сил. Ударам подверглись в частности четыре ключевых аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Интересно, что, как стало известно со слов президента Украины Владимира Зеленского, операция проводилась почти вплотную к структурам ФСБ в самой России. В то же время источники в СБУ сообщили РБК-Украина, что все участники спецоперации уже вернулись на территорию Украины.

В спецслужбе также предупредили, что если российские власти будут публично сообщать о якобы задержанных диверсантах, это будет служить лишь очередным информационным спектаклем для внутренней аудитории.

Между тем Министерство обороны России уже отреагировало - там заявили о "задержании участников теракта". Подробности реакции российской стороны можно найти в материале РБК-Украина.

Отметим, что в СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.

Больше деталей об операции "Паутина", которая стала одной из самых громких за время полномасштабной войны, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, сегодня, 2 июня, в Стамбуле должна состояться вторая встреча украинской и российской делегаций. Стоит отметить, что Россия так и не передала Украине свой "меморандум".

Зато в течение недели россияне предлагали предоставить документ непосредственно на встрече в Стамбуле.

По данным Reuters, Украина должна представить дорожную карту для урегулирования войны.

Среди предложений - прекращение огня минимум на 30 дней, обмен пленными "всех на всех", возвращение украинских детей и прямая встреча Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Зеленский вчера, 1 июня, также раскрыл, что Украина будет предлагать россиянам.

Украинцам начали отчитываться о "чистках" в ТЦК

Как стало известно, с мая 2025 года Командование Сухопутных войск начало публично отчитываться украинцам о работе ТЦК и СП.

В частности теперь станет известной информация о количестве подтвержденных и неподтвержденных инцидентов, а также "чистки" в ТЦК.

В Днепропетровской области стартует вторая волна эвакуации

Из-за угрозы обстрелов в Днепропетровской области началась вторая волна обязательной эвакуации детей из прифронтовых сел. Вывозить будут семьи сразу из трех громад.

На этот раз из Синельниковского района. РБК-Украина писало, какие громады на этот раз подпадают под принудительную эвакуацию.

Трампу хотят показывать разведотчеты в формате видео

Глава Нацразведки США Тулси Габбард изучает способы модернизировать ежедневные разведывательные брифинги для американского президента Дональда Трампа, чтобы они соответствовали его предпочтениям в потреблении информации.

Одной из обсуждаемых идей является возможное создание видеоверсии разведотчетов (PDB), которая будет выглядеть и ощущаться как трансляция Fox News.

Израиль продолжит наступление в Газе

Министр обороны Израиля Кац поручил Армии обороны Израиля "продолжать наступление в Газе" и достигать всех целей, "независимо от любых переговоров".