ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия вербует на войну против Украины палестинских беженцев в Ливане, - СМИ

Новина українською →
Вторник 28 февраля 2023 19:48
Россия вербует на войну против Украины палестинских беженцев в Ливане, - СМИ
Автор: Дмитрий Браславский

Молодым палестинцам платят 350 долларов в месяц за поступление в российскую армию. Дальше их отправляют на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Media Line.

Палестинцы, проживающие в Ливане, подписались на участие в войне против Украины на стороне России. Вербовкой занимаются активисты, связанные с посольством Палестины в Ливане.

"Большинство из завербованных 1969 года рождения. Родившиеся позже не имеют должной регистрации у ливанской власти, которая упрощает поездки с целью участия в войне", - говорится в материале.

Ливанское правительство не имеет возможности контролировать или отслеживать перемещение этих палестинских рекрутов для России. Большинство палестинцев, следующих на передовую в Украине, родом из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане. Сообщается, что эти лица получают ежемесячное пособие и компенсацию для своих семей в обмен на согласие участвовать в войне против Украины.

Вербовка палестинцев и других лиц осуществляется в координации с организацией "Хезболла", которая поддерживается Ираном и базируется в Ливане. "Хезболла" активно вербует молодых поклонников, в том числе тех, кто умеет руководить беспилотниками, и людей, имеющих опыт ведения партизанской войны в городских районах, для помощи россиянам в войне против Украины.

Доподлинно неизвестно, сколько палестинцев было завербовано для войны на стороне России, но считается, что около 300 человек уже прошли обучение и отправлены на передовую. В лагере беженцев Эйн-Аль-Халва готовится к отправке в Россию еще одна группа из примерно 100 дополнительных бойцов.

Напомним, что Россия вербует сирийских боевиков, чтобы отправить на войну против Украины. По предварительным данным, около 500 из них уже находятся на фронте.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия перебрасывает на войну в Украине войска из Сибири и Сирии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Палестина Ливан Война в Украине
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление