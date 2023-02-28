Россия вербует на войну против Украины палестинских беженцев в Ливане, - СМИ

Молодым палестинцам платят 350 долларов в месяц за поступление в российскую армию. Дальше их отправляют на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Media Line .

Палестинцы, проживающие в Ливане, подписались на участие в войне против Украины на стороне России. Вербовкой занимаются активисты, связанные с посольством Палестины в Ливане.

"Большинство из завербованных 1969 года рождения. Родившиеся позже не имеют должной регистрации у ливанской власти, которая упрощает поездки с целью участия в войне", - говорится в материале.

Ливанское правительство не имеет возможности контролировать или отслеживать перемещение этих палестинских рекрутов для России. Большинство палестинцев, следующих на передовую в Украине, родом из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане. Сообщается, что эти лица получают ежемесячное пособие и компенсацию для своих семей в обмен на согласие участвовать в войне против Украины.

Вербовка палестинцев и других лиц осуществляется в координации с организацией "Хезболла", которая поддерживается Ираном и базируется в Ливане. "Хезболла" активно вербует молодых поклонников, в том числе тех, кто умеет руководить беспилотниками, и людей, имеющих опыт ведения партизанской войны в городских районах, для помощи россиянам в войне против Украины.

Доподлинно неизвестно, сколько палестинцев было завербовано для войны на стороне России, но считается, что около 300 человек уже прошли обучение и отправлены на передовую. В лагере беженцев Эйн-Аль-Халва готовится к отправке в Россию еще одна группа из примерно 100 дополнительных бойцов.