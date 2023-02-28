В российском Ейске в районе аэропорта взрывы: виден дым
Фото: в российском Ейске в районе аэропорта взрывы (GettyImages)
Сегодня, 28 февраля, в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Местные паблики сообщают о взрывах, в результате которых в районе аэропорта виден дым.
Местные жители опубликовали в соцсетях видео, на котором слышен гул сирен, вероятно, машин экстренных служб, двигающихся в районе аэропорта.
Заметим, что расстояние от линии фронта до Ейска около 150 километров.
Напомним, в последний день зимы в РФ сообщили о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников". Обо всем, что известно – можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.